白宮一直掩蓋拜登健康狀況 夜晚思維混亂 困惑 易結巴 團隊負責看守總統

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:19

《華爾街日報》9 日報導, 美國總統拜登的健康狀況和認知能力下降問題一直被白宮內部人士隱瞞。

報導指出, 由拜登夫婦的一個核心團隊負責管理拜登的公共形象和工作安排。這個團隊由高級顧問安妮塔 · 邓恩、史蒂夫 · 里凱蒂、邁克 · 唐利昂、安妮 · 托馬西尼和安東尼 · 伯納爾組成, 他們被稱為「總統的看門人」。

據悉, 這個團隊採取了一系列策略來掩蓋拜登的身體和智力狀況, 包括: 只安排早間會議、不在公開場合回答未經審查的問題, 以及拒絕高調的採訪。

報導透露, 拜登在某些場合表現敏捷且專注, 但在晚上常出現思維混亂、說話結巴或表現出困惑。為了應對這些問題, 拜登的團隊傾向讓他在公開場合發表提前準備好的講話, 在某些情況下，團隊甚至會提前聯繫記者，詢問他們可能會提出的問題。拜登團隊也限制他與資深民主黨議員的互動，例如，拜登直到辯論失敗一周後才打電話給參議院多數黨領袖查克 · 舒默。

此外, 報導還提到了拜登先前的一些突發事件, 如在美國空軍學院摔倒、在紐約市活動中口齒不清, 以及放棄美國超級碗期間的中場採訪等, 都是由拜登的助手們迅速應對。