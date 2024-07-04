評拜登辯論表現「破爛垃圾」川普：賀錦麗將接替拜登成民主黨總統候選人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-04 17:03

美國總統拜登在上週跟共和黨對手川普的辯論中表現糟糕，除加劇外界對這位美國史上最年長總統能否再執政四年的擔憂外，也讓民主黨內熱烈討論他應否退選，有黨內議員跟金主呼籲拜登讓賢，而在最新外流的一段影片中，川普則認為拜登將退選，副總統賀錦麗將成為民主黨總統候選人。

根據美國《每日野獸》獲得的一段影片，坐在高爾夫球車上的川普狠罵拜登上週辯論是「一堆破爛垃圾」，並稱「拜登在退選邊緣搖搖欲墜，是我把他踢出局的，這意味著現在我們將不得不面對賀錦麗」。川普還罵拜登是個壞人。

川普接著又批評賀錦麗「她太糟糕，太可憐了」。《CNBC》此前曾援引消息人士的話報導，賀錦麗的支持者正在私下討論她競選美國總統的事宜，以防拜登放棄連任。

後來川普又繼續批評拜登「你能想像這種人能跟普丁打交道」，並稱中國國家主席習近平「一個兇猛、非常硬朗的人，拜登可能無法對付」。

美國媒體一致認為，拜登在與川普的首場辯論中表現不佳。政界人士和記者表示，民主黨可能會拒絕提名拜登，並以另一位候選人取代他。白宮週三 (3 日) 表示，拜登絕對不會考慮退選。

拜登週三晚間也在白宮會見 24 位民主黨州長，試圖緩解他們的擔憂。他還打算未來幾天前往賓州和威斯康辛州跑競選活動。