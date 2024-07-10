普丁與莫迪發表聯合聲明 強調和平化解烏克蘭危機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-10 09:45

俄羅斯總統普丁和印度總理莫迪周二（9 日）發表聯合聲明，強調需要透過對話和平化解烏克蘭危機。

這是烏克蘭戰爭打響以來，莫迪首次訪問俄羅斯。普丁感謝莫迪關心最緊迫的問題，包括試圖化解烏克蘭危機，並表示需要透過和平手段化解這場危機。

莫迪認為，戰場上不可能有解決方案，只能通過談判。

這份聯合聲明指出，根據會談結果，兩國間簽署了 9 項合作文件，主要涉及雙邊經濟合作。在會談過程中，兩國領導人討論了在 2030 年之前雙邊戰略合作的主要內容，確立了在 2030 年前將俄印貿易額擴大至 1,000 億美元的目標。

在過去兩年中，俄印兩國貿易額幾乎增長了兩倍，印度大量進口俄羅斯的石油、化肥、煤炭，印度也計劃增加對俄出口。數據顯示，今年前四個月，俄印貿易額達到創紀錄的 231 億美元，較去年同期成長 10%。

普丁和莫迪同意透過使用本國貨幣進一步發展雙邊結算體系。「雙方同意繼續透過使用本國貨幣，共同開發雙邊結算系統，商定繼續磋商金融資訊交換系統連接。」

雙方還討論了俄羅斯幫助印度建造更多核電站的問題，兩國已經在印度南部泰米爾納德邦庫丹庫拉姆核電計畫上展開合作。

雙方還討論了在國防領域發展聯合生產的問題。專家認為，印度 60% 的軍事裝備來自俄羅斯，但俄羅斯目前的處境，導致印度面臨零件供應延遲的問題，迫使印度向美國、以色列、法國、義大利採購更多裝備。

中國《新華社》背景微信公眾號「牛彈琴」周三撰文指出，俄印兩國現在是彼此需要。印度第一需要俄羅斯的武器裝備，第二需要俄羅斯的核能技術，第三需要俄羅斯的打折石油。

「牛彈琴」說，尤其是打折石油，對印度來說，這是一筆不錯的額外收入。不管西方國家怎麼施壓，印度照買不誤，「為什麼不呢？」

「牛彈琴」表示，俄羅斯也需要印度這個大客戶，而且，這個大客戶，西方國家還只能乾瞪眼。