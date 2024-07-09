鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為44.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對BP公司(BP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.68元下修至4.58元，其中最高估值5.82元，最低估值4.02元，預估目標價為44.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.82(5.82)
|7.7
|10.24
|11.85
|最低值
|4.02(4.02)
|2.83
|2.92
|3.01
|平均值
|4.66(4.67)
|5.25
|5.78
|6.04
|中位數
|4.58(4.68)
|5.26
|5.89
|5.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,516.60億
|2,101.30億
|2,126.26億
|2,101.30億
|最低值
|1,859.36億
|1,664.74億
|1,691.64億
|1,852.84億
|平均值
|2,049.15億
|1,951.16億
|1,949.87億
|1,997.90億
|中位數
|1,995.99億
|1,950.42億
|1,928.79億
|2,039.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.19
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|營業收入
|2,783.97億
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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