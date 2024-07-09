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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為44.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對BP公司(BP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.68元下修至4.58元，其中最高估值5.82元，最低估值4.02元，預估目標價為44.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.82(5.82)7.710.2411.85
最低值4.02(4.02)2.832.923.01
平均值4.66(4.67)5.255.786.04
中位數4.58(4.68)5.265.895.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,516.60億2,101.30億2,126.26億2,101.30億
最低值1,859.36億1,664.74億1,691.64億1,852.84億
平均值2,049.15億1,951.16億1,949.87億1,997.90億
中位數1,995.99億1,950.42億1,928.79億2,039.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.19-6.032.25-0.795.27
營業收入2,783.97億1,803.66億1,577.39億2,413.92億2,101.30億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBP

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