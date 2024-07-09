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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至85.18元，預估目標價為1,625.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2024年EPS預估：中位數由87元下修至85.18元，其中最高估值90.75元，最低估值77.9元，預估目標價為1,625.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值90.75(90.75)108108.38
最低值77.9(77.9)90107
平均值84.82(85.03)100.05107.69
中位數85.18(87)99.81107.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值152.06億162.50億165.32億
最低值149.87億156.51億165.32億
平均值150.62億158.82億165.32億
中位數149.95億157.45億165.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS129.0755.63176.51-23.57146.98
營業收入95.22億97.39億128.38億115.68億157.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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