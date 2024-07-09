鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至85.18元，預估目標價為1,625.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2024年EPS預估：中位數由87元下修至85.18元，其中最高估值90.75元，最低估值77.9元，預估目標價為1,625.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|90.75(90.75)
|108
|108.38
|最低值
|77.9(77.9)
|90
|107
|平均值
|84.82(85.03)
|100.05
|107.69
|中位數
|85.18(87)
|99.81
|107.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|152.06億
|162.50億
|165.32億
|最低值
|149.87億
|156.51億
|165.32億
|平均值
|150.62億
|158.82億
|165.32億
|中位數
|149.95億
|157.45億
|165.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|129.07
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|營業收入
|95.22億
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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