凱基人壽創新手法 用短影音推廣正確保險觀念

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 17:22

實體講座、短影音兩大策略助紮根金融教育 助年輕世代規劃第一張保單

隨著數位網路的快速發展和智慧型手機的普及，如今只需「隨手一滑」便能在短時間內獲得所需資訊，然而這種追求新鮮、快速和多變化的生活方式，使得現代年輕人更加偏愛簡明扼要的視覺影音內容。根據國內知名大學的調查顯示，愈來愈多民眾喜愛觀看短影音，其中甚至有高達五成比例的受訪者將短影音視為獲取新知識的主要來源；此外，另一份針對年輕世代生活焦慮的調查指出，四成以上的年輕世代是透過網路社群媒體來獲取金融理財知識。

凱基人壽長期投入提高保險知識普及度，從年輕世代的學習及生活習慣出發，採取線上 / 線下雙軌並行策略，率業界之先製作保險知識教育短影音系列影片，進軍 Instagram Reels 和 YouTube Shorts 等企業自媒體平台，透過創新多元的宣導模式，把艱澀的保險知識化繁為簡，變得淺白易懂，再加上這些影片長度皆不超過一分鐘，讓年輕學子可以利用生活零碎時間輕鬆學習。凱基人壽也在全台 14 所高中校園舉辦實體講座，宣導金融保險知識，讓年輕世代無壓力地建立正確的保險觀念。

保險知識內容涵蓋範圍廣，人生各階段保障需求也截然不同，為讓年輕世代可以快速吸收符合自身保障需求的知識內容，除了將複雜的保險知識內容碎片化外，也以「社會新鮮人第一張保單」為主軸進行系統化規劃，幫助年輕學子按部就班從強化風險意識出發，依序認識保險保障功能、主要險種保障特性、人生各階段保障需求，進而掌握規劃人生第一張保單要點，得以為未來打造穩固保障。