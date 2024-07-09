盤後速報 - 潤德(6881)下週(7月16日)除息9元，預估參考價221.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06
潤德(6881-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(7月9日)收盤價230.50元計算，預估參考價為221.5元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤德(6881-TW)所屬產業為其他業，主要業務為室內裝潢與庭園綠化設計及施工。展市會場和博覽會場之設計與佈置。傢俱之銷售、組裝及進出口等業務。近5日股價下跌0.86%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|230.50
|9.0
|3.9%
|0.0
|2023/07/12
|149.0
|7.5
|5.03%
|0.0
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