search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 潤德(6881)下週(7月16日)除息9元，預估參考價221.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

潤德(6881-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(7月9日)收盤價230.50元計算，預估參考價為221.5元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤德(6881-TW)所屬產業為其他業，主要業務為室內裝潢與庭園綠化設計及施工。展市會場和博覽會場之設計與佈置。傢俱之銷售、組裝及進出口等業務。近5日股價下跌0.86%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 230.50 9.0 3.9% 0.0
2023/07/12 149.0 7.5 5.03% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23900.080.09%
潤德230.50.22%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty