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鉅亨速報

盤後速報 - 進典(6843)下週(7月16日)除息2.5元，預估參考價53.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

進典(6843-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月9日)收盤價55.90元計算，預估參考價為53.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

進典(6843-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機械五金加工買賣業務、控制閥製造加工買賣業。其他金屬製品製造業、國際貿易業。配管工程業、儀器、儀表安裝工程業。近5日股價上漲2.04%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 55.90 2.5 4.47% 0.0
2023/07/19 73.9 2.5 3.38% 0.0
2022/07/15 52.9 2.0 3.78% 0.0

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