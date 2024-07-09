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鉅亨速報

盤後速報 - 和潤企業(6592)下週(7月16日)除權息4元，預估參考價103.64元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

和潤企業(6592-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利1元，合計股利4元。

以今日(7月9日)收盤價117.00元計算，預估參考價為103.64元，權息值合計為13.36元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

和潤企業(6592-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種車輛設備之分期買賣及租賃業務。近5日股價上漲2.62%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 117.00 3.0 2.56% 1.0
2023/07/13 156.5 3.5 2.24% 1.0
2022/07/12 102.0 4.2 4.12% 0.0
2021/08/09 86.8 3.5 4.03% 0.0
2020/07/13 86.1 3.1 3.6% 0.0

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