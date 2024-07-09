盤後速報 - 和潤企業(6592)下週(7月16日)除權息4元，預估參考價103.64元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06
和潤企業(6592-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利1元，合計股利4元。
以今日(7月9日)收盤價117.00元計算，預估參考價為103.64元，權息值合計為13.36元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
和潤企業(6592-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種車輛設備之分期買賣及租賃業務。近5日股價上漲2.62%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|117.00
|3.0
|2.56%
|1.0
|2023/07/13
|156.5
|3.5
|2.24%
|1.0
|2022/07/12
|102.0
|4.2
|4.12%
|0.0
|2021/08/09
|86.8
|3.5
|4.03%
|0.0
|2020/07/13
|86.1
|3.1
|3.6%
|0.0
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