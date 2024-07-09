盤後速報 - 夏都(2722)下週(7月16日)除權息0.5元，預估參考價53.32元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
夏都(2722-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.25元，合計股利0.5元。
以今日(7月9日)收盤價54.90元計算，預估參考價為53.32元，權息值合計為1.58元，股息殖利率0.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
夏都(2722-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為一般旅館業。餐館業。商品銷售。近5日股價下跌2.97%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|54.90
|0.25
|0.46%
|0.25
|2023/06/29
|103.5
|0.6
|0.58%
|0.6
|2022/06/23
|32.05
|0.2
|0.62%
|0.0
|2021/06/03
|29.1
|0.5
|1.72%
|0.0
|2020/06/23
|35.95
|0.2
|0.56%
|0.0
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