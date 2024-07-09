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鉅亨速報

盤後速報 - 夏都(2722)下週(7月16日)除權息0.5元，預估參考價53.32元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

夏都(2722-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.25元，合計股利0.5元。

以今日(7月9日)收盤價54.90元計算，預估參考價為53.32元，權息值合計為1.58元，股息殖利率0.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

夏都(2722-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為一般旅館業。餐館業。商品銷售。近5日股價下跌2.97%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 54.90 0.25 0.46% 0.25
2023/06/29 103.5 0.6 0.58% 0.6
2022/06/23 32.05 0.2 0.62% 0.0
2021/06/03 29.1 0.5 1.72% 0.0
2020/06/23 35.95 0.2 0.56% 0.0

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