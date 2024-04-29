陸喊話兩岸30個航點直航 陸客來台觀光有望鬆綁 觀光股搖旗齊漲

大陸交通運輸部表示，海峽兩岸航運交流協會已通過既有渠道促請臺方恢復兩岸海上客運直航；兩岸海上客運航線是兩岸民眾往來的重要通道，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利於兩岸同胞正常往來。

而大陸民航局也發出公告，兩岸民眾和航空公司均希望擴大兩岸航線航點，增加航班，便利往來，並開列 30 個盼開通的航點，直指天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥、黃山、蘭州、麗江、南昌、太原、西寧、銀川、徐州、武夷山等地。

國台辦表示，兩岸民眾對往來空中、海上直航全面復航的呼聲高，陸方希望台灣充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，盡快全面恢復包括平潭到台北、平潭到台中、廈門到台中、廈門到基隆、浙江大麥嶼到基隆航線在內的兩岸海上客運直航，並恢復開通天津等 30 個大陸航點和台灣空中客運直航。