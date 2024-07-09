盤後速報 - 瓦城(2729)下週(7月16日)除權息11元，預估參考價208.18元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
瓦城(2729-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10元，股票股利1元，合計股利11元。
以今日(7月9日)收盤價239.00元計算，預估參考價為208.18元，權息值合計為30.82元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
瓦城(2729-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲服務業。近5日股價上漲2.34%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|239.00
|10.0
|4.18%
|1.0
|2023/08/14
|336.0
|3.5
|1.04%
|1.5
|2022/08/18
|235.0
|4.0
|1.7%
|3.15
|2021/10/25
|242.5
|14.4998
|5.98%
|0.0
|2020/07/30
|236.0
|10.0
|4.24%
|0.0
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