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鉅亨速報

盤後速報 - 瓦城(2729)下週(7月16日)除權息11元，預估參考價208.18元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

瓦城(2729-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利10元，股票股利1元，合計股利11元。

以今日(7月9日)收盤價239.00元計算，預估參考價為208.18元，權息值合計為30.82元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

瓦城(2729-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲服務業。近5日股價上漲2.34%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 239.00 10.0 4.18% 1.0
2023/08/14 336.0 3.5 1.04% 1.5
2022/08/18 235.0 4.0 1.7% 3.15
2021/10/25 242.5 14.4998 5.98% 0.0
2020/07/30 236.0 10.0 4.24% 0.0

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