search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 台灣高鐵(2633)下週(7月16日)除息1.02元，預估參考價29.68元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

台灣高鐵(2633-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。

以今日(7月9日)收盤價30.70元計算，預估參考價為29.68元，息值合計為1.02元，股息殖利率3.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

台灣高鐵(2633-TW)所屬產業為航運業，主要業務為高速鐵路之經營。近5日股價上漲1.15%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 30.70 1.02 3.32% 0.0
2023/07/11 31.2 0.67 2.15% 0.0
2022/07/06 28.05 0.758 2.7% 0.0
2021/08/16 30.0 1.05 3.5% 0.0
2020/07/08 37.15 1.2101 3.26% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23900.080.09%
台灣高鐵30.7-0.16%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty