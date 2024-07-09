盤後速報 - 台灣高鐵(2633)下週(7月16日)除息1.02元，預估參考價29.68元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
台灣高鐵(2633-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。
以今日(7月9日)收盤價30.70元計算，預估參考價為29.68元，息值合計為1.02元，股息殖利率3.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
台灣高鐵(2633-TW)所屬產業為航運業，主要業務為高速鐵路之經營。近5日股價上漲1.15%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|30.70
|1.02
|3.32%
|0.0
|2023/07/11
|31.2
|0.67
|2.15%
|0.0
|2022/07/06
|28.05
|0.758
|2.7%
|0.0
|2021/08/16
|30.0
|1.05
|3.5%
|0.0
|2020/07/08
|37.15
|1.2101
|3.26%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 天虹(6937)下週(7月16日)除息2元，預估參考價277.5元
- 盤後速報 - 潤德(6881)下週(7月16日)除息9元，預估參考價221.5元
- 盤後速報 - 進典(6843)下週(7月16日)除息2.5元，預估參考價53.4元
- 盤後速報 - 千附精密(6829)下週(7月16日)除息3元，預估參考價111.0元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇