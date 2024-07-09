盤後速報 - 長榮鋼(2211)下週(7月16日)除息6.5元，預估參考價126.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
長榮鋼(2211-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
以今日(7月9日)收盤價133.00元計算，預估參考價為126.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率4.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
長榮鋼(2211-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.82%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|133.00
|6.5
|4.89%
|0.0
|2023/07/18
|64.0
|5.0
|7.81%
|0.0
|2022/08/29
|64.2
|3.0
|4.67%
|0.0
|2021/08/30
|53.5
|2.0916
|3.91%
|0.0
|2020/08/04
|0.0
|2.0
|0.0%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 天虹(6937)下週(7月16日)除息2元，預估參考價277.5元
- 盤後速報 - 潤德(6881)下週(7月16日)除息9元，預估參考價221.5元
- 盤後速報 - 進典(6843)下週(7月16日)除息2.5元，預估參考價53.4元
- 盤後速報 - 千附精密(6829)下週(7月16日)除息3元，預估參考價111.0元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇