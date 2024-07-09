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鉅亨速報

盤後速報 - 長榮鋼(2211)下週(7月16日)除息6.5元，預估參考價126.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

長榮鋼(2211-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

以今日(7月9日)收盤價133.00元計算，預估參考價為126.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率4.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

長榮鋼(2211-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.82%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 133.00 6.5 4.89% 0.0
2023/07/18 64.0 5.0 7.81% 0.0
2022/08/29 64.2 3.0 4.67% 0.0
2021/08/30 53.5 2.0916 3.91% 0.0
2020/08/04 0.0 2.0 0.0% 0.0

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