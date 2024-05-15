長榮鋼：近2年鋼構案量樂觀 今年出貨可望成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-15 19:36

長榮鋼 (2211-TW) 今 (15) 日召開法說，總經理劉邦恩表示，若後續地緣政治、全球經濟沒有重大變動，鋼構短期 1-2 年的案量樂觀，公司今年出貨量也可望較去年成長。

劉邦恩指出，今年市況雖然還是會受到營造業缺工、經濟通膨等因素影響，但由於政府未再進一步祭出打炒房措施，預期房市推案量會回歸需求面，且近期地震因素牽動危老、都更議題，正向看待相關題材對鋼構需求帶來的支撐。

此外，去年部分工程出貨量因營造進度缺工影響遞延至今年，劉邦恩認為，今年鋼構出貨可望優於去年，出貨高峰將落在第三季，就公司接單狀況而言，截至 3 月底的在手訂單約 25.73 萬噸，其中 19.33 萬噸為新接訂單。

長榮鋼在手訂單組成來看，廠房約 8.43 萬噸、大樓 16.21 萬噸、橋梁 1.08 萬噸，占比分別為 33%、63%、4%；若以新接訂單來看，廠房 7.54 萬噸、大樓 10.53 萬噸、橋梁 1.25 萬噸，占比分別為 39%、55%、6%。