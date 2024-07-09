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鉅亨速報

盤後速報 - 德麥(1264)下週(7月16日)除息14元，預估參考價304.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

德麥(1264-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14元。

以今日(7月9日)收盤價318.00元計算，預估參考價為304.0元，息值合計為14.0元，股息殖利率4.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

德麥(1264-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為專業進口烘焙原料銷售。各式烘焙食品、乳製品、各式包裝材料及器具之銷售。烘焙原料之預拌粉加工製造。近5日股價下跌0.63%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 318.00 14.0 4.4% 0.0
2023/07/17 298.5 12.0 4.02% 0.0
2022/06/29 269.0 12.0 4.46% 0.0
2021/08/12 340.0 12.0 3.53% 1.0
2020/06/16 228.0 11.0039 4.83% 0.0

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