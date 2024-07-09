盤後速報 - 德麥(1264)下週(7月16日)除息14元，預估參考價304.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
德麥(1264-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14元。
以今日(7月9日)收盤價318.00元計算，預估參考價為304.0元，息值合計為14.0元，股息殖利率4.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
德麥(1264-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為專業進口烘焙原料銷售。各式烘焙食品、乳製品、各式包裝材料及器具之銷售。烘焙原料之預拌粉加工製造。近5日股價下跌0.63%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|318.00
|14.0
|4.4%
|0.0
|2023/07/17
|298.5
|12.0
|4.02%
|0.0
|2022/06/29
|269.0
|12.0
|4.46%
|0.0
|2021/08/12
|340.0
|12.0
|3.53%
|1.0
|2020/06/16
|228.0
|11.0039
|4.83%
|0.0
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