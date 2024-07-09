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鉅亨速報

盤後速報 - 宏和(1446)下週(7月16日)除息0.7元，預估參考價46.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

宏和(1446-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(7月9日)收盤價47.50元計算，預估參考價為46.8元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏和(1446-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織。成衣。近5日股價下跌8.94%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 47.50 0.7 1.47% 0.0
2023/07/14 37.6 0.2 0.53% 0.0
2022/07/15 32.3 0.3 0.93% 0.0
2021/08/13 31.1 0.3 0.96% 0.0
2020/07/29 27.6 0.3 1.09% 0.0

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