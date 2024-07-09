盤後速報 - 東泥(1110)下週(7月16日)除息0.2元，預估參考價20.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
東泥(1110-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月9日)收盤價21.00元計算，預估參考價為20.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
東泥(1110-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。近5日股價下跌2.31%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|21.00
|0.2
|0.95%
|0.0
|2023/07/26
|19.7
|0.1
|0.51%
|0.0
|2022/07/21
|18.25
|0.2
|1.1%
|0.0
|2021/09/14
|19.0
|0.1
|0.53%
|0.0
|2020/07/27
|16.5
|0.1
|0.61%
|0.0
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