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鉅亨速報

盤後速報 - 東泥(1110)下週(7月16日)除息0.2元，預估參考價20.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

東泥(1110-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月9日)收盤價21.00元計算，預估參考價為20.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

東泥(1110-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。近5日股價下跌2.31%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 21.00 0.2 0.95% 0.0
2023/07/26 19.7 0.1 0.51% 0.0
2022/07/21 18.25 0.2 1.1% 0.0
2021/09/14 19.0 0.1 0.53% 0.0
2020/07/27 16.5 0.1 0.61% 0.0

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