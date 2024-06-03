森崴旗下SFE進軍國際離岸風電市場 向日本風電案場招商

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-03 19:00

森崴能源 (6806-TW) 旗下子公司寶崴海事工程 (SFE) 今 (3) 日指出，將進軍日本與國際離岸風電市場，宣布將自組離岸風電海工船隊，正式向日本及全球風電案場招商。

SFE 為目前國內第一支主攻離岸風電海事工程的團隊，旗下有重吊船、水下升降安裝船、多元支援船等 3 艘大型工程船，而國內外海事工作人員共計百人。打造的第一艘 4000 噸「巨人號」重吊船，將在近期抵達台灣外海，開啟台電二期離岸風電的海上工程施作。

除了負責森崴集團旗下富崴能源所承包的台電離岸二期計畫之海事工程，SFE 預計將承接未來國內離岸風電 3-2、3-3 主要風場的海事工程專案，將是台灣第一支專業且多功能的風電海工團隊。森崴能源也透露，目前已與多家國際開發商洽商中。

SFE 寶崴團隊也出席 6 月 3 日至 5 日，在日本東京 Big Sight 舉辦的日本能源周展會，藉此展現其堅強實力，拓展國際市場。除了提供船隊資訊及過往的海工實績，也將向國際買家釋出全球招商的訊息。

SFE 期盼，讓國際間正視離岸風電不再僅只有歐美船隊，未來將有更多的亞太海工船隊穿梭在日本、韓國、東南亞等海岸施作。