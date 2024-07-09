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鉅亨速報

營收速報 - 均豪(5443)6月營收2.58億元年增率高達42.16％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15

均豪(5443-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2.58億元，年增率42.16%，月增率-14.13%。

今年1-6月累計營收為19.21億元，累計年增率37.59%。

最新價為97.8元，近5日股價上漲15.91%，相關光電類指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2697 張
  • 外資買賣超：+3241 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-544 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2.58億 42% -14%
24/5 3.00億 17% -12%
24/4 3.40億 55% -1%
24/3 3.43億 12% 54%
24/2 2.23億 27% -51%
24/1 4.57億 79% -23%

均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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