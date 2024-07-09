營收速報 - 均豪(5443)6月營收2.58億元年增率高達42.16％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15
今年1-6月累計營收為19.21億元，累計年增率37.59%。
最新價為97.8元，近5日股價上漲15.91%，相關光電類指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2697 張
- 外資買賣超：+3241 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-544 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2.58億
|42%
|-14%
|24/5
|3.00億
|17%
|-12%
|24/4
|3.40億
|55%
|-1%
|24/3
|3.43億
|12%
|54%
|24/2
|2.23億
|27%
|-51%
|24/1
|4.57億
|79%
|-23%
均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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