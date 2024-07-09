營收速報 - 國光生(4142)6月營收7,175萬元年增率高達89.94％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:15
今年1-6月累計營收為1.24億元，累計年增率-50.97%。
最新價為28.2元，近5日股價上漲1.4%，相關生技醫療下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+235 張
- 外資買賣超：+217 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|7,175萬
|90%
|5095%
|24/5
|138萬
|-31%
|-79%
|24/4
|667萬
|-84%
|-80%
|24/3
|3,340萬
|-63%
|346%
|24/2
|749萬
|-82%
|151%
|24/1
|298萬
|-92%
|-103%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 富強鑫(6603)6月營收4.38億元年增率高達56.23％
- 營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.73億元年增率高達140.41％
- 營收速報 - 世芯-KY(3661)6月營收52.36億元年增率高達100.65％
- 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇