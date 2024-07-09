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鉅亨速報

營收速報 - 國光生(4142)6月營收7,175萬元年增率高達89.94％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:15

國光生(4142-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣7,175萬元，年增率89.94%，月增率5095.29%。

今年1-6月累計營收為1.24億元，累計年增率-50.97%。

最新價為28.2元，近5日股價上漲1.4%，相關生技醫療下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+235 張
  • 外資買賣超：+217 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 7,175萬 90% 5095%
24/5 138萬 -31% -79%
24/4 667萬 -84% -80%
24/3 3,340萬 -63% 346%
24/2 749萬 -82% 151%
24/1 298萬 -92% -103%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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