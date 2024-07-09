營收速報 - 世界(5347)6月營收41.06億元年增率高達30.55％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15
今年1-6月累計營收為206.98億元，累計年增率14.73%。
最新價為123元，近5日股價下跌-13.38%，相關半導體類指數上漲1.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+20328 張
- 外資買賣超：-17594 張
- 投信買賣超：+39026 張
- 自營商買賣超：-1104 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|41.06億
|31%
|15%
|24/5
|35.70億
|14%
|5%
|24/4
|33.88億
|-5%
|-6%
|24/3
|36.21億
|45%
|17%
|24/2
|30.84億
|24%
|5%
|24/1
|29.28億
|-9%
|-17%
世界(5347-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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