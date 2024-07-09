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鉅亨速報

營收速報 - 世界(5347)6月營收41.06億元年增率高達30.55％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15

世界(5347-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣41.06億元，年增率30.55%，月增率15.01%。

今年1-6月累計營收為206.98億元，累計年增率14.73%。

最新價為123元，近5日股價下跌-13.38%，相關半導體類指數上漲1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+20328 張
  • 外資買賣超：-17594 張
  • 投信買賣超：+39026 張
  • 自營商買賣超：-1104 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 41.06億 31% 15%
24/5 35.70億 14% 5%
24/4 33.88億 -5% -6%
24/3 36.21億 45% 17%
24/2 30.84億 24% 5%
24/1 29.28億 -9% -17%

世界(5347-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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