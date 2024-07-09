營收速報 - 神達(3706)6月營收44.23億元年增率高達57.52％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15
今年1-6月累計營收為227.62億元，累計年增率27.12%。
最新價為46.1元，近5日股價上漲2.95%，相關電腦週邊上漲1.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2974 張
- 外資買賣超：-2990 張
- 投信買賣超：-54 張
- 自營商買賣超：+70 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|44.23億
|58%
|5%
|24/5
|41.99億
|37%
|-6%
|24/4
|44.85億
|34%
|30%
|24/3
|34.47億
|-7%
|3%
|24/2
|33.58億
|45%
|18%
|24/1
|28.49億
|7%
|20%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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