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鉅亨速報

營收速報 - 神達(3706)6月營收44.23億元年增率高達57.52％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15

神達(3706-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣44.23億元，年增率57.52%，月增率5.33%。

今年1-6月累計營收為227.62億元，累計年增率27.12%。

最新價為46.1元，近5日股價上漲2.95%，相關電腦週邊上漲1.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2974 張
  • 外資買賣超：-2990 張
  • 投信買賣超：-54 張
  • 自營商買賣超：+70 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 44.23億 58% 5%
24/5 41.99億 37% -6%
24/4 44.85億 34% 30%
24/3 34.47億 -7% 3%
24/2 33.58億 45% 18%
24/1 28.49億 7% 20%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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