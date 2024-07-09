鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至118.53元，預估目標價為3050元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由119.16元下修至118.53元，其中最高估值124.8元，最低估值105.78元，預估目標價為3050元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|124.8(124.8)
|168.3
|211.65
|最低值
|105.78(105.78)
|123.25
|146.29
|平均值
|117.56(117.74)
|147.67
|179.61
|中位數
|118.53(119.16)
|148.17
|179.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|364,312,220
|596,908,000
|702,236,000
|最低值
|301,715,000
|329,210,000
|528,609,110
|平均值
|342,638,530
|480,417,040
|606,501,870
|中位數
|344,634,000
|490,425,570
|606,710,400
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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