〈陸港盤後〉A股三大指數走高 兩市成交額重回人民幣7,000億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（9 日）收盤齊揚，兩市成交額重回人民幣（下同）7,000 億元。

滬指周二收盤漲 1.26% 報 2,959.37 點，深證成指大漲 1.68% 報 8,705.94 點，創業板指漲 1.43% 報 1,652.12 點。兩市成交額合計 7,245 億元。

半導體類股大幅走高，汽車、券商、有色、化工、電力、保險、銀行等族群上揚。

香港恒生指數周二收盤持平，報 17,523.23 點，恒生科技指數漲 0.96%，報 3,600.9 點。

值得注意的是，近期滬指跌破 3,000 點，資金借道股票 ETF 工具「越跌越買，大跌大買」，近四個交易日，資金借道股票 ETF 已經狂買 303.5 億元，市場龍頭商品——滬深 300ETF，產品規模近期再創新高。

一位股票 ETF 基金經理人對此表示，一是今年中央匯金等「國家隊」出手增持，帶動滬深 300ETF 為代表的寬基 ETF 規模大增；二是近期滬指再度考驗 3,000 點下方，吸引力提升；三是股票 ETF 商品具有「越跌越買、越漲越賣」的交易特點，市場走低，自然會吸引各路資金「抄底」。

中金近日指出，雖然 2 月以來的修復行情面臨波折，但下半年「穩增長」政策加碼，結合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，以及中共三中全會有望推進中長期改革，投資人的信心有望回穩。

配置方面，中金列出以下幾個領域：

一、中共三中全會臨近，改革關注度提升，部分領域如財稅體制改革相關個股近期表現較為活躍；

二、中報財報揭露期，業績優於市場預期的類股和個股有望有相對表現；

三、景氣提升結合政策支持，關注科技創新領域尤其是具備產業自主邏輯的族群；