盤中速報 - 昇陽半導體(8028)急跌-3.04%報111.5元，成交12,766張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:07
昇陽半導體(8028-TW)近5分K跌速3.04%，09日10:07報111.5元，成交12,766張，今日跌幅為4.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇陽半導體(8028-TW)近5日股價上漲31.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲5.61%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,885 張
- 外資買賣超：+8,598 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+287 張
- 融資增減：-2,080 張
- 融券增減：+453 張
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