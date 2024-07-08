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鉅亨速報

盤中速報 - 昇陽半導體(8028)急跌-3.49%報111.0元，成交18,382張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31

昇陽半導體(8028-TW)近5分K跌速3.49%，08日09:31報111.0元，成交18,382張，今日跌幅為8.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇陽半導體(8028-TW)近5日股價上漲37.29%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲3.01%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,571 張
  • 外資買賣超：+8,871 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+700 張
  • 融資增減：-1,607 張
  • 融券增減：+1,255 張

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