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鉅亨速報

盤中速報 - 商丞(8277)股價殺至跌停，跌停價15.55元，成交3,430張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:50

商丞(8277-TW)09日09:50下跌1.7元，股價跌停報15.55元，委買585,000張、委賣4,000張，成交3,430張。

主要業務為CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。F113050事務性機器設備批發業F213030事務性機器設備零售業。CB01020事務機器製造業F401010國際貿易業。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲1.03%。

商丞(8277-TW)近5日股價上漲1.47%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-576 張
  • 外資買賣超：-576 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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