盤中速報 - 商丞(8277)股價殺至跌停，跌停價15.55元，成交3,430張

主要業務為CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。F113050事務性機器設備批發業F213030事務性機器設備零售業。CB01020事務機器製造業F401010國際貿易業。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲1.03%。