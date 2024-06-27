盤中速報 - 商丞(8277)大跌7.94%，報17.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:00
商丞(8277-TW)27日09:00股價下跌1.5元，報17.4元，跌幅7.94%，成交724張。
商丞(8277-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業。F113050事務性機器設備批發業F213030事務性機器設備零售業。CB01020事務機器製造業F401010國際貿易業。
近5日股價上漲7.08%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-365 張
- 外資買賣超：-365 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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