盤中速報 - 商丞(8277)急拉4.31%報18.2元，成交1,646張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:05
商丞(8277-TW)近5分K漲速4.31%，27日09:05報18.2元，成交1,646張，今日跌幅為3.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
商丞(8277-TW)近5日股價上漲7.08%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.51%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-365 張
- 外資買賣超：-365 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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