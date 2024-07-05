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鉅亨速報

盤中速報 - 華容(5328)大漲7.36%，報17.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:25

華容(5328-TW)05日10:25股價上漲1.2元，報17.5元，漲幅7.36%，成交4,803張。

華容(5328-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。

近5日股價上漲4.15%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+344 張
  • 外資買賣超：+344 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-20 張
  • 融券增減：-13 張

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