盤後速報 - 松瑞藥(4167)下週(7月12日)除息0.09元，預估參考價25.61元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
松瑞藥(4167-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。
以今日(7月5日)收盤價25.70元計算，預估參考價為25.61元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
松瑞藥(4167-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。近5日股價下跌3.25%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|25.70
|0.0851
|0.33%
|0.0
|2023/07/06
|18.2
|0.1032
|0.57%
|0.0
|2021/09/02
|23.8
|0.133
|0.56%
|0.532
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