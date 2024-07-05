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鉅亨速報

盤後速報 - 松瑞藥(4167)下週(7月12日)除息0.09元，預估參考價25.61元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

松瑞藥(4167-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。

以今日(7月5日)收盤價25.70元計算，預估參考價為25.61元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

松瑞藥(4167-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。近5日股價下跌3.25%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 25.70 0.0851 0.33% 0.0
2023/07/06 18.2 0.1032 0.57% 0.0
2021/09/02 23.8 0.133 0.56% 0.532

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