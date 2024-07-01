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鉅亨速報

盤中速報 - 松瑞藥(4167)大漲7.06%，報27.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:43

松瑞藥(4167-TW)01日10:43股價上漲1.8元，報27.3元，漲幅7.06%，成交11,450張。

松瑞藥(4167-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。

近5日股價上漲9.21%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,566 張
  • 外資買賣超：-5,566 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+2,323 張
  • 融券增減：+77 張

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