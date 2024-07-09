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鉅亨速報

盤中速報 - 協易機(4533)急拉3.73%報50.3元，成交8,126張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:16

協易機(4533-TW)近5分K漲速3.73%，09日09:16報50.3元，成交8,126張，今日漲幅為9.71％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

協易機(4533-TW)近5日股價下跌2.89%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲1.05%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-519 張
  • 外資買賣超：-373 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-146 張
  • 融資增減：-306 張
  • 融券增減：-261 張

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