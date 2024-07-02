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鉅亨速報

盤後速報 - 協易機(4533)下週(7月9日)除息1.16元，預估參考價47.19元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

協易機(4533-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。

以今日(7月2日)收盤價48.35元計算，預估參考價為47.19元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

協易機(4533-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲8.04%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 48.35 1.1648 2.41% 0.0
2023/08/02 30.65 0.32 1.04% 0.0
2022/08/02 10.8 0.35 3.24% 0.0
2021/08/17 11.35 0.2 1.76% 0.0
2020/07/29 11.5 0.25 2.17% 0.0

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