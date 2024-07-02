盤後速報 - 協易機(4533)下週(7月9日)除息1.16元，預估參考價47.19元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
協易機(4533-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。
以今日(7月2日)收盤價48.35元計算，預估參考價為47.19元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
協易機(4533-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲8.04%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|48.35
|1.1648
|2.41%
|0.0
|2023/08/02
|30.65
|0.32
|1.04%
|0.0
|2022/08/02
|10.8
|0.35
|3.24%
|0.0
|2021/08/17
|11.35
|0.2
|1.76%
|0.0
|2020/07/29
|11.5
|0.25
|2.17%
|0.0
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