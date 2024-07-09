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鉅亨速報

盤中速報 - 協易機(4533)大漲7.2%，報49.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:14

協易機(4533-TW)09日09:14股價上漲3.3元，報49.15元，漲幅7.2%，成交4,028張。

協易機(4533-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌2.89%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-519 張
  • 外資買賣超：-373 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-146 張
  • 融資增減：-306 張
  • 融券增減：-261 張

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