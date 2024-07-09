盤中速報 - 協易機(4533)大漲7.2%，報49.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:14
協易機(4533-TW)09日09:14股價上漲3.3元，報49.15元，漲幅7.2%，成交4,028張。
協易機(4533-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌2.89%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-519 張
- 外資買賣超：-373 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-146 張
- 融資增減：-306 張
- 融券增減：-261 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大飲(1213)急拉8.31%報8.2元，成交53張
- 盤中速報 - 百一(6152)急拉3.1%報18.3元，成交2,331張
- 盤中速報 - 驊宏資(6148)急拉3.83%報29.8元，成交127張
- 盤中速報 - 西勝(3625)股價拉至漲停，漲停價14.75元，成交839張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇