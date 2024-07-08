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鉅亨速報

盤後速報 - 協易機(4533)次交易(9)日除息1.16元，參考價45.84元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

協易機(4533-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。

首日參考價為45.84元，相較今日收盤價47.00元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 47.00 1.1648 2.48% 0.0
2023/08/02 30.65 0.32 1.04% 0.0
2022/08/02 10.8 0.35 3.24% 0.0
2021/08/17 11.35 0.2 1.76% 0.0
2020/07/29 11.5 0.25 2.17% 0.0

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