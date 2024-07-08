盤後速報 - 協易機(4533)次交易(9)日除息1.16元，參考價45.84元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
協易機(4533-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.16元。
首日參考價為45.84元，相較今日收盤價47.00元，息值合計為1.16元，股息殖利率2.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|47.00
|1.1648
|2.48%
|0.0
|2023/08/02
|30.65
|0.32
|1.04%
|0.0
|2022/08/02
|10.8
|0.35
|3.24%
|0.0
|2021/08/17
|11.35
|0.2
|1.76%
|0.0
|2020/07/29
|11.5
|0.25
|2.17%
|0.0
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