盤中速報 - 零壹(3029)大漲7.11%，報113元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:15
零壹(3029-TW)09日09:15股價上漲7.5元，報113.0元，漲幅7.11%，成交1,366張。
零壹(3029-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
近5日股價上漲10.94%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+619 張
- 外資買賣超：+516 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+107 張
- 融資增減：+128 張
- 融券增減：+34 張
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