COMPUTEX開啟AI數位革命後，「這幾檔」將成為新飆股!!

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 19:30

大華國際投顧鄭瑞宗指出，輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳於週日的演講中，提到了「台灣是輝達非常珍貴的重要夥伴，輝達的一切都從台灣開始，輝達的銷售團隊在把一切帶到全世界，台灣廠商與輝達的合作，為全世界 AI 產業革命打下重要的基礎架構」，提到了滿滿的台灣貢獻，AI 產業應用、滿滿的水冷、AI PC、AI 機器人的內容，又秀出更多 AI 產業台灣合作夥伴的 LOGO，帶動週一台北股市大漲。演說中提及的公司如 (6125-TW) 廣運漲停，也是之前受訪有提到的個股，而其他沒漲停的也都是大漲。週一台股盤中指數大漲 438 點，更在收盤時一舉站回所有均線之上，如鄭瑞宗分析師受訪時說的，現階段拉回都是找買點，機會永遠不等人。

AI 新紀元在歷史上扮演帶動人類第四次工業革命，不管從 COMPUTEX 輝達黃仁勳的演說內容，或是台股的走勢來觀察，台灣就是這波 AI 產業革命最大的推手，這也會推升台股漲到大家不曾想像也不敢幻想的位階。從去年六月鄭瑞宗就不斷強調這趨勢太大，一定要參與其中，到了現在鄭瑞宗的看法依然沒變，大家也不應該錯過台北股市史上最大的機遇!!

鄭瑞宗表示，上週下半週台北股市出現了較大的回檔，一來反應富台結算與 MSCI 季度調整的變數，二來反應深怕台北國際電腦展 COMPUTEX 的主題演講沒有釋放出利多，甚至是利多出盡早已反應完畢等。鄭瑞宗在上週受訪時也一再提醒，加權將開始測試整理區間上下緣位置，然而這時就是積極換手佈局下一波主流的好時機。也提到 AI 相關股的火力並不會因為震盪整理而熄火，只是轉去其他的 AI 股接棒繼續漲，提及最新進場「AI 低價飆股 4XXX」於 COMPUTEX 將有大利多會浮出來，且這一檔也是坐擁 AI + 水冷雙刀流的題材股，這檔就是 (4533-TW) 協易機。

上週四受訪時收盤僅 46.35 元，到週一 (3 日) 盤中，已大漲來到 55.6 元，差一點漲停，兩個交易日漲幅就將近 20%，就算是週五早盤開盤才進場，也都還有機會買到 47.5 元以下。還有先前受訪提到的 (2359-TW) 所羅門，不懼分盤交易股價再創新高來到 184.5 元。水冷散熱系列的 (6125-TW) 廣運更是強勢漲停鎖住，股價再創歷史新高到來 134.5 元。另外 5 月 23 日受訪時，提到還有「24XX」同時有 AI 伺服器 + AI 機器人的零組件訂單，今年 EPS 有機會超過 5 元，但股價只有 60 幾元，本益比竟然只有 13 倍，所羅門已經超過 50 倍，股價有漲倍的空間，這檔就是 (2464-TW) 盟立，週一股價觸及漲停來到 75.3 元，才幾天的漲幅也來到 28.27%。

然而，COMPUTEX 展更奠定在身為 AI 時代產業革命中心的台灣，將有更多 AI 相關應用的台廠等著接棒演出，熱錢在台股持續輪動的同時，專業的操盤人操作股票可不能戀棧，得跟著資金輪動作轉換，才能使操作達到最大的效益。繼 (4533-TW) 協易機之後最新進場的「低價飆股二部曲 5XXX」為此次 COMPUTEX 中提到的 AI PC 相關應用，AI 客戶剛開始拉貨，不只營收一路向上，今年估 3~3.5 元，股價僅 40 元上下，PE 以 20 倍計算，股價空間最高達 75%，這種低價轉機股，就像 (2365-TW) 昆盈一樣，飆起來會嚇死人，與之相關的 (6117-TW) 迎廣，從 520 之後漲幅短線快速上漲 7 成以上，這檔低價 AI PC 轉機股，比價空間更大，將是 6 月最強新飆股。

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再來還有「盟立第二 XXXX」準備進場，AI 機器人關鍵零組件，PE 僅 14 倍，所羅門 PE 都超過 50 倍，又是檔比價空間超大的 AI 新飆股。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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