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鉅亨速報

盤中速報 - 淘帝-KY(2929)急拉3.41%報10.55元，成交1,157張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07

淘帝-KY(2929-TW)近5分K漲速3.41%，09日09:07報10.55元，成交1,157張，今日跌幅為0.47％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

淘帝-KY(2929-TW)近5日股價上漲12.05%，所屬產業為貿易百貨業，相關貿易百貨上漲1.42%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+148 張
  • 外資買賣超：+166 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：-151 張
  • 融券增減：0 張

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