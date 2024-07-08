盤中速報 - 淘帝-KY(2929)大漲7.37%，報10.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:27
淘帝-KY(2929-TW)08日09:27股價上漲0.71元，報10.35元，漲幅7.37%，成交501張。
淘帝-KY(2929-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為自有品牌童裝及配飾之設計開發及銷售。
近5日股價上漲1.58%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+147 張
- 外資買賣超：+152 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-151 張
- 融券增減：0 張
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