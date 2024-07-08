盤中速報 - 淘帝-KY(2929)急拉4.15%報10.3元，成交576張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28
淘帝-KY(2929-TW)近5分K漲速4.15%，08日09:28報10.3元，成交576張，今日漲幅為6.85％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
淘帝-KY(2929-TW)近5日股價上漲1.58%，所屬產業為貿易百貨業，相關貿易百貨上漲2.51%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+147 張
- 外資買賣超：+152 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-151 張
- 融券增減：0 張
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