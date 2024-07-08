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鉅亨速報

盤中速報 - 淘帝-KY(2929)急拉4.15%報10.3元，成交576張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28

淘帝-KY(2929-TW)近5分K漲速4.15%，08日09:28報10.3元，成交576張，今日漲幅為6.85％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

淘帝-KY(2929-TW)近5日股價上漲1.58%，所屬產業為貿易百貨業，相關貿易百貨上漲2.51%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+147 張
  • 外資買賣超：+152 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：-151 張
  • 融券增減：0 張

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