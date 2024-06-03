搶搭高息末班車！華南銀「OBU金利HIGH」1萬美元3個月利率5.15%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 17:02

華南銀行特別針對國內 OBU 客戶，即日起至 6 月 28 日推出「OBU 金利 HIGH」美金定存優惠專案，只要於專案期間自其他銀行匯入之 OBU 新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存 1 萬美元以上，即可享 1 個月年利率 5.05%、3 個月年利率 5.15% 優利定存，讓 OBU 客戶享有更佳的資金操作靈活度。

美國通膨率近來呈現僵固性，市場普遍預期美國聯準會可能推遲降息時間點，美元利率依舊高檔，民眾若想搶搭高利率末班車，可趁目前至降息前這段期間，配置部分資金在美元商品，搭配美元高利存款，賺取穩定利息收入。

華南銀指出，承做美元定期存款可較臺幣存款享受較高收益，以 20 萬美元定存 3 個月為例，年利率 5.15％期滿即可領息約 2,575 美元，不妨把握機會再搶一波優利定存。