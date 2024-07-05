日幣狂貶旅日正夯 玉山熊本熊卡最高享8.5%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 16:01

進入暑假旅遊旺季，尤其日元匯率超划算，掀起國人赴日旅遊熱潮，玉山銀行瞄準商機，推出豐富的刷卡活動，即日起，持玉山星宇航空聯名卡海外消費最高享 10 元 1 哩，刷玉山熊本熊日圓雙幣卡遊日、韓指定通路最高享 8.5% 回饋，讓卡友既能聰明消費也能玩得開心。

玉山銀指出，配合星宇航空新增富國島、西雅圖、香港及雅加達等航線，即日起至 12 月 31 日，首次申辦玉山星宇航空聯名卡，核卡後累積消費達指定門檻，最高可享 5000 哩回饋，若為新戶申辦星宇航空世界卡，首刷滿額再贈 15000 哩回饋。

另外，持玉山星宇航空聯名卡海外消費最高可享 10 元 1 哩、指定通路享哩程 2 倍送及星宇機票最高 9 折優惠。

此外，熊本熊為日韓旅遊交流的觀光親善大使，玉山銀行特別舉辦刷卡活動，8 月 31 日前持玉山熊本熊日圓雙幣卡至韓國消費，同享最高 8.5% 回饋，年底前首次申辦核卡後 45 天內消費滿 2999 元並綁定玉山帳戶自動扣繳信用卡費，更可獲得熊本熊 20 吋官方授權胖胖登機箱，讓可愛的 Kumamon 本部長陪伴卡友開心出遊。