鑽針廠尖點2024年首季獲利成長逾3成EPS0.15元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 20:08

CB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (10) 日公布最新獲利資訊，2024 年 1-3 月稅後純益爲 2128 萬元，季減 42%，年增 31.56%，每股純益爲 0.15 元。市場預估第二季因工作天數增加，尖點業績也可望優於第一季表現。

尖點 2024 年第一季營收爲 7.36 億元，毛利率爲 22.67%，季減 1.58 個百分點，年增 1.42 個百分點，單季稅後純益爲 2128 萬元，季減 42%，年增 31.56%，每股純益爲 0.15 元。

以尖點的營收細分顯示，2024 年第一 季尖點 PCB 鑽頭占營收的 63%，其次是鑽孔服務占總營收的 37%。

尖點科技鑽針及代鑽孔產能都已提升，其中鑽針月產能已增至每月 3000 萬支，而鑽孔機台數也增加 5-10%，並將赴泰國設廠供應客戶需求。