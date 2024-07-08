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鉅亨速報

盤後速報 - 驊訊(6237)次交易(9)日除息0.25元，參考價54.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

驊訊(6237-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為54.75元，相較今日收盤價55.00元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.45%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 55.00 0.25 0.45% 0.0
2023/07/06 41.15 0.25 0.61% 0.0
2022/07/05 47.0 0.9999 2.13% 0.0
2021/08/23 108.5 0.9996 0.92% 0.0
2020/08/24 33.3 0.253 0.76% 0.0

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