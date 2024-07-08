盤後速報 - 驊訊(6237)次交易(9)日除息0.25元，參考價54.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
驊訊(6237-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為54.75元，相較今日收盤價55.00元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.45%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|55.00
|0.25
|0.45%
|0.0
|2023/07/06
|41.15
|0.25
|0.61%
|0.0
|2022/07/05
|47.0
|0.9999
|2.13%
|0.0
|2021/08/23
|108.5
|0.9996
|0.92%
|0.0
|2020/08/24
|33.3
|0.253
|0.76%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台境(8476)次交易(9)日除權息2.4元，參考價60.98元
- 盤後速報 - 億豐(8464)次交易(9)日除息12元，參考價393.0元
- 盤後速報 - 紅木-KY(8426)次交易(9)日除息2.5元，參考價50.2元
- 盤後速報 - 金居(8358)次交易(9)日除息1.5元，參考價68.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇