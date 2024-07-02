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鉅亨速報

盤後速報 - 驊訊(6237)下週(7月9日)除息0.25元，預估參考價51.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

驊訊(6237-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(7月2日)收盤價51.30元計算，預估參考價為51.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

驊訊(6237-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計與製造。近5日股價下跌4.07%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 51.30 0.25 0.49% 0.0
2023/07/06 41.15 0.25 0.61% 0.0
2022/07/05 47.0 0.9999 2.13% 0.0
2021/08/23 108.5 0.9996 0.92% 0.0
2020/08/24 33.3 0.253 0.76% 0.0

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