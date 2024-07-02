盤後速報 - 驊訊(6237)下週(7月9日)除息0.25元，預估參考價51.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
驊訊(6237-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(7月2日)收盤價51.30元計算，預估參考價為51.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
驊訊(6237-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計與製造。近5日股價下跌4.07%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|51.30
|0.25
|0.49%
|0.0
|2023/07/06
|41.15
|0.25
|0.61%
|0.0
|2022/07/05
|47.0
|0.9999
|2.13%
|0.0
|2021/08/23
|108.5
|0.9996
|0.92%
|0.0
|2020/08/24
|33.3
|0.253
|0.76%
|0.0
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