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鉅亨速報

盤後速報 - 橘子(6180)次交易(9)日除息3.28元，參考價76.82元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

橘子(6180-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.28元。

首日參考價為76.82元，相較今日收盤價80.10元，息值合計為3.28元，股息殖利率4.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 80.10 3.28 4.09% 0.0
2023/07/31 76.8 5.8 7.55% 0.0
2022/07/07 59.9 5.0 8.35% 0.0
2021/08/26 62.9 4.0 6.36% 0.0
2020/07/20 73.3 3.1401 4.28% 0.0

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