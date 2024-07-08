盤後速報 - 橘子(6180)次交易(9)日除息3.28元，參考價76.82元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
橘子(6180-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.28元。
首日參考價為76.82元，相較今日收盤價80.10元，息值合計為3.28元，股息殖利率4.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|80.10
|3.28
|4.09%
|0.0
|2023/07/31
|76.8
|5.8
|7.55%
|0.0
|2022/07/07
|59.9
|5.0
|8.35%
|0.0
|2021/08/26
|62.9
|4.0
|6.36%
|0.0
|2020/07/20
|73.3
|3.1401
|4.28%
|0.0
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