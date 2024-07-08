search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 德昌(5511)次交易(9)日除息5元，參考價66.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

德昌(5511-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為66.4元，相較今日收盤價71.40元，息值合計為5.0元，股息殖利率7.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 71.40 5.0 7.0% 0.0
2023/07/06 74.3 2.4 3.23% 0.0
2022/07/07 30.0 2.0 6.67% 0.0
2021/07/08 31.2 2.0 6.41% 0.0
2020/07/14 31.2 2.2 7.05% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
德昌71.40.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty