盤後速報 - 橘子(6180)下週(7月9日)除息3.28元，預估參考價78.52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
橘子(6180-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.28元。
以今日(7月2日)收盤價81.80元計算，預估參考價為78.52元，息值合計為3.28元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
橘子(6180-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。仲介服務業，資料儲存及處理設備製造業。一般廣告業務，除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.72%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|81.80
|3.28
|4.01%
|0.0
|2023/07/31
|76.8
|5.8
|7.55%
|0.0
|2022/07/07
|59.9
|5.0
|8.35%
|0.0
|2021/08/26
|62.9
|4.0
|6.36%
|0.0
|2020/07/20
|73.3
|3.1401
|4.28%
|0.0
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