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鉅亨速報

盤後速報 - 橘子(6180)下週(7月9日)除息3.28元，預估參考價78.52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

橘子(6180-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.28元。

以今日(7月2日)收盤價81.80元計算，預估參考價為78.52元，息值合計為3.28元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

橘子(6180-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。仲介服務業，資料儲存及處理設備製造業。一般廣告業務，除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.72%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 81.80 3.28 4.01% 0.0
2023/07/31 76.8 5.8 7.55% 0.0
2022/07/07 59.9 5.0 8.35% 0.0
2021/08/26 62.9 4.0 6.36% 0.0
2020/07/20 73.3 3.1401 4.28% 0.0

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